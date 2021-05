Les comptes de la messagerie WhatsApp de nombreux journalistes palestiniens ont été bloqués ces derniers jours dans la foulée de la guerre éclair entre l'entité sioniste et la résistance palestinienne dans la bande de Ghaza, ont indiqué des reporters et des organisations locales. Peu après le cessez-le-feu, après 11 jours de guerre, deux journalistes du bureau de l'AFP à Ghaza ont reçu en arabe une notice de WhatsApp leur soulignant que leur compte avait été bloqué. D'autres journalistes palestiniens en Cisjordanie, à Al Qods et dans la bande de Ghaza ont confirmé avoir aussi vu leurs comptes bloqués, notamment une équipe d'al-Jazeera, qui a indiqué avoir récupéré les comptes bloqués après une plainte auprès de Facebook, propriétaire de WhatsApp. Selon Tahseen al-Astall, vice-président du Syndicat des Journalistes palestiniens, «environ 100 journalistes» de Ghaza ont vu leur compte WhatsApp suspendus. Les communiqués du Hamas, qualifié de «terroriste» par l'entité sioniste, les Etats-Unis et l'Union européennes, sont souvent repris par les journalistes, dans des groupes WhatsApp.