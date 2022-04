Les compagnies aériennes américaines ont rendu le port du masque sanitaire optionnel dans leurs avions lundi, immédiatement après la décision d'une juge de déclarer illégale cette obligation fédérale dans les transports publics aux Etats-Unis. La magistrate Kathryn Kimball Mizelle, qui siège à Tampa, en Floride, a estimé dans sa décision que les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), la principale agence sanitaire fédérale, avaient outrepassé leurs prérogatives en imposant cette obligation, qui s'applique, notamment aux avions, aux trains, aux métros et aux autocars. Plusieurs compagnies aériennes américaines ont annoncé dans la foulée que le masque ne serait plus obligatoire, au moins sur leurs vols intérieurs.