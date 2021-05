En mars 2020, après la décision de fermeture des frontières et la suspension de tous les vols en raison de la pandémie de coronavirus, Air Algérie s'est retrouvée dans l'obligation d'annuler de fait plusieurs vols programmés. Depuis, les clients de la Compagnie nationale attendent l'entame de l'opération du remboursement des billets non utilisés. Selon une source de la compagnie aérienne, citée par des médias en ligne, un dossier «Covid-19» a été dédié à l'opération de remboursement des billets commercialisés non consommés.

La même source précise que le client détenteur d'un billet acheté avant la fermeture du ciel a la possibilité de le réutiliser ou de se faire, tout simplement, rembourser dans le cadre d'une procédure qui pourrait, cependant, s'avérer longue, en raison de la situation financière de la compagnie.