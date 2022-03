La date de retrait des certificats d'affectation pour l'Aadl 2 est désormais connue. En effet, l'Agence de l'amélioration et du développement du logement (Aadl) a fixé la date de distribution des certificats d'affectation pour les bénéficiaires des habitats Aadl-2, notamment ceux ayant payé la deuxième tranche en novembre dernier, pour la fin du mois de mars. Dans des propos rapportés par le site d'information arabophone Ennahar, le directeur marketing et souscription à l'Agence nationale de l'amélioration et du développement du logement (Aadl), Mahrez Benalia, a précisé que cette opération concernera vingt-huit wilayas. De son côté, le directeur général de l'Aadl, Fayçal Zitouni, a révélé que son département s'apprête à préparer un important processus d'attribution. En fait, selon le directeur, ce processus s'annonce probablement pour le cours du mois prochain.