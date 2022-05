Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, est revenu sur les négociations entre l'Algérie et le Nigeria pour construire le mégaprojet de gazoduc transsaharien. Le projet de ce pipeline géant reliant le Nigeria à l'Europe en passant par le Niger et l'Algérie est considéré comme une infrastructure gazière stratégique. Dans une déclaration, le premier responsable du secteur a souligné que les négociations entre Alger et Abuja sont toujours en cours. «Une délégation algérienne de haut niveau effectuera une visite à Abuja dans les prochains jours», a-t-il révélé avant d'ajouter que «les négociations avancent bien et les bonnes nouvelles vont venir». La crise ukrainienne a poussé l'Europe à chercher de nouveaux fournisseurs en gaz, ce que mettent l'Algérie et le Nigeria, disposant des plus grandes réserves de gaz en Afrique, au-devant de la scène gazière, surtout que l'Algérie est forte d'un réseau de gazoduc important vers l'Europe.