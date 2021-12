Le Centre national de soutien aux jeunes volontaires, appelé «Académie du bénévolat», a été créé avec pour objectif de renforcer l'engagement de la société civile et des volontaires. Dans une allocution, lors de la remise du Prix du président de la République du bénévolat, à l'occasion de la Journée internationale des bénévoles et des volontaires, le vice-président de l'Association nationale de volontariat et membre de la commission africaine du volontariat, Khaled Mehiz, a souligné le rôle important de cette académie, dont la création a été annoncée, dimanche soir à Alger, dans le renforcement de l'engagement de la société civile et des volontaires. Le centre qui regroupe des associations bénévoles tend également à renforcer la coopération et les échanges avec les parties concernées, via une plate-forme digitale et à organiser des rencontres et des conférences sur le rôle des associations dans la société.