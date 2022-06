Une décision portant interdiction du camping anarchique au niveau des forêts de Blida et de l'exploitation des routes secondaires aménagées pour faciliter les interventions des agents de la Protection civile et de la Conservation des forêts en cas d'incendies, vient d'être émise par les autorités de la wilaya. Cette décision a été prise par le wali de Blida, Kamel Nouisser, en marge d'un exercice de simulation d'une opération d'extinction de feux de forêt déclarés au Parc national de Chréa. Il a ordonné, à ce titre, l'intensification des patrouilles de contrôle pour éviter le camping anarchique et la présence humaine au niveau de sites forestiers difficiles d'accès. La même décision porte, également, sur l'interdiction d'occuper les zones affectées aux véhicules et camions de la Protection civile, de la Conservation des forêts et des différents secteurs concernés par le dispositif de lutte contre les incendies de forêts. Des mesures dissuasives contre les contrevenants, dont particulièrement les amateurs de barbecues en plein air, sont envisagées. Une habitude fortement répandue dans les forêts de Blida.