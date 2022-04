Le avocats ne décolèrent toujours pas à propos du nouveau régime fiscal introduit dans la loi de finances 2022. Le Conseil de l'Union nationale des ordres des avocats (Unoa), réuni ce jeudi à Alger, a annoncé dans un communiqué le boycott des audiences des tribunaux criminels de la première instance et ceux d'appel à partir de ce lundi. L'Unoa a réitéré, à cette occasion, le maintien de la décision du rejet du nouveau système fiscal, sanctionnant l'assemblée générale extraordinaire du 28 janvier 2022 tenue à Constantine. Par ailleurs, l'Unoa appelle tous les avocats au respect strict de cette décision. Il réitère également la suspension de toute relation avec la direction générale des impôts(DGI), qui a remis en cause l'accord auquel sont parvenus les deux parties le 24 janvier 2022. En outre, l'Unoa appelle le président de la République à intervenir dans le cadre de ses prérogatives constitutionnelles. À titre de rappel, le nouveau dispositif qui annule l'impôt forfaitaire unique (IFU) de 12%, contraint les avocats à payer à titre de taxes et impôts plus de 50% de leurs gains, dont 19% de TVA.