L'Algérie s'apprête à abriter pour la seconde fois, sous le patronage du Premier ministre, Aïmene Benabderrahmane, la 33ème édition de la Conférence de l'Union générale des assureurs arabes (Gaif33), du

05 au 08 juin 2022 au Centre de Convention d'Oran, Mohamed Ben Ahmed. «Le nouveau contexte et son impact sur l'industrie de l'assurance. Quels défis et quelles opportunités pour le marché arabe de l'assurance?», c'est le thème retenu pour cette trente-troisième édition, marquée par la présence de plus de 1300 participants venus des cinq continents, essentiellement du monde arabe.

À cette occasion, une conférence de presse se tiendra le dimanche 05 juin 2022 à partir de 10h00, au niveau de la salle A, au Méridien Oran Hôtel et Convention Centre.