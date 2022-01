Le traitement préventif d'hiver des arbres fruitiers et de la vigne pour lutter contre les parasites qui menacent ces cultures a été lancé à travers les vergers de la wilaya de Constantine, a-t-on appris jeudi auprès de l'inspection phytosanitaire des services agricoles (DSA). Ce traitement préventif est effectué en période de repos végétatif des arbres fruitiers et permet de lutter efficacement contre certaines formes de parasites de l'hiver tels que la cochenille, les pucerons, la tavelure et le mildiou. Il réduit jusqu'à 50% le risque des maladies parasitaires affectant les arbres fruitiers et la vigne. Dans les détails, la même source a souligné que ce traitement préventif mécanique s'articule, après la désinfection des outils de taille, autour de l'élimination des feuilles mortes et des fruits momifiés pour éviter toute propagation des parasites.