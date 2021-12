Les Américains apportent leurs pierres à l`édifice pour une réhabilitation du mausolée d`Imadghassen. En effet, les ةtats-Unis ont lancé un projet de 175 000 dollars pour restaurer le mausolée d'Imadghassen dans la wilaya de Batna. Selon l'ambassade des ةtats-Unis à Alger, cette action s'inscrit dans le cadre d'un partenariat avec le ministère algérien de la Culture et des Arts pour préserver la culture et lutter contre le pillage. Le mausolée d'Imadgassen figurant sur le billet de 2000 dinars est un mausolée datant de l'époque numide. Selon les spécialistes, autour du mausolée royal se trouvaient une dizaine d'autres mausolées berbères enterrés dans une zone s'étendant sur une superficie de 500 mètres. En 2012, le sanctuaire a été classé parmi les 100 monuments les plus menacés par le World Monuments Fund.