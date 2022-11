Selon les données de campus France pour l'année scolaire 2021-2022, plus de 400000 étudiants dans les universités françaises venaient de l'étranger, Union européenne incluse. Parmi eux, ils étaient plus de 100000, soit plus d'un quart, à venir du continent africain.On retrouve six pays africains dans le top 10 des nations les plus représentées sur les bancs des universités en France. Le Maghreb monopolise les premières places, avec en tête le Maroc avec plus de 40000 dans l'enseignement supérieur l'année dernière, représentant à eux-seuls plus de 10% de la totalité des étudiants étrangers en France. L'Algérie suit derrière, avec 31000 représentants. Le Sénégal, lui, se classe cinquième, suivi de la Tunisie. Viennent ensuite la Côte d'Ivoire, en huitième place, et le Cameroun qui ferme ce top 10. Pour tous ces pays, ces chiffres sont en forte augmentation depuis 2016. Si l'augmentation avait ralenti lors de la crise de Covid-19 en 2020, elle a depuis repris sa progression. L'année en cours ne devrait pas faire changer la tendance.