Dans la perspective de réaliser un bon Mondial 2022, les équipes participantes tentent de peaufiner leur préparation en programmant des rencontres face à des équipes ayant un style de jeu similaire à celui de leurs adversaires du groupe. À cet égard, plusieurs sites rapportent que les adversaires de la sélection marocaine comptent solliciter les Verts. Selon les même sources, les Fédérations belge et croate comptent soumettre une requête à la Fédération algérienne de football pour affronter les camarades de Riyad Mahrez dans les semaines à venir, afin de préparer la Coupe du monde. Pour rappel, le Maroc a hérité d'un groupe F très relevé avec la Belgique, 3e du dernier Mondial, et la Croatie, vice-Championne du monde en titre, et le Canada.