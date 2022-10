Les administrateurs jouent un rôle fondamental dans l'entreprise. Cela à l'égard de la mission, des valeurs de l'organisation, de la stratégie, des politiques, de la conformité des pratiques. Ce métier demeure, néanmoins, peu vulgarisé en Algérie. C'est dans ce sens que l'Insag Business School a décidé d'organiser une série de rencontres intitulée «conférences des décideurs». La première aura lieu, ce matin au niveau de l'hôtel The Legacy- Ex-Radisson Blu (à côté de Toyota Ben-Aknoun).Elle a pour thème: «Rôles et responsabilités des administrateurs d'entreprises». Elle sera animée par des experts, administrateurs et décideurs en présence de chefs d'entreprises. Elle s'inscrit dans le cadre des programmes initiés par cette grande école de management qui visent à contribuer au développement des compétences des administrateurs des entreprises.