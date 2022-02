Les activités de la forêt récréative «Ghaba Parc» dans la région de Kissir (Jijel), ont été suspendues par les services de la wilaya pour «non-respect du cahier des charges par l'investisseur», a indiqué le directeur de la réglementation et des affaires générales (Drag), Zoheir Benhala. Une suspension en vigueur jusqu'à la levée des réserves signalées. Parmi les griefs retenus, la location de locaux et de kiosques à des personnes qui ont obtenu des registres du commerce à leurs noms, transformant cet investissement en un espace commercial plutôt qu'en espace de promenade et de détente, ouverture de cet espace sans autorisation légale, absence de réalisation d'une salle de soins, d'une pépinière, d'une école environnementale, d'une piste cyclable, d'une station de loisirs aquatiques et d'autres pistes sportives stipulées dans le cahier des charges.