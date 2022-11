Le premier satellite du Zimbabwe, ZimSat-1, a été lancé avec succès dans l'espace lundi, a rapporté le quotidien d'État The Herald. ZimSat-1, un nanosatellite, a été lancé vers la Station spatiale internationale (ISS) depuis l'installation de lancement de la Nasa en Virginie aux Etats-Unis à bord du Cygnus NG-18, un vaisseau spatial sans équipage qui fournit des services commerciaux de réapprovisionnement en fret à l'ISS. L'actuel déploiement effectif de ZimSat-1 en orbite se fera via le module japonais Kibo environ deux semaines après le lancement, selon The Herald. Le secrétaire permanent du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Science et du Développement technologique, Fanuel Tagwira, a déclaré que le lancement constituait une étape majeure pour le développement de la technologie spatiale au Zimbabwe.