Le journal américain The Washington Post a consacré, ce vendredi, un article dédié au couscous et son histoire, considéré comme «un aliment de base au Maghreb si apprécié que le Maroc, l'Algérie, la Tunisie et la Mauritanie ont soumis une candidature commune pour qu'il reçoive le statut de patrimoine culturel immatériel de l'Unesco». «Les détails exacts sur les origines du couscous sont inconnus, mais nous connaissons la dernière fois où il aurait pu apparaître», explique le Washington Post, qui cite le travail effectué par l'historien culinaire Charles Perry. «Dans l'ensemble, les silences suspicieux sur le couscous dans des sources antérieures au XIIIIe siècle, ajoutées à l'origine berbère évidente du mot arabe «kuskusu», suggèrent que le couscous est apparu chez les Berbères du nord de l'Algérie et du Maroc pendant la période obscure entre l'effondrement du royaume ziride au XIe siècle et le triomphe des Almohades au XIIIe siècle», avance Charles Perry, tandis que l'historien Clifford Wright situe la création du couscous au XIIIe siècle en Tunisie. «Les chercheurs ont trouvé des ustensiles utilisés pour faire du couscous dans la tombe de Massinissa, roi berbère du IIIe siècle, qui a uni ce qui est aujourd'hui l'Algérie, la Libye et la Tunisie», indique pour sa part le site Quartz, cité par The Washington Post.