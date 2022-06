Le wali, le notaire et l'AadlLas d'attendre, l'ancien magistrat et non moins ancien directeur des pénitenciers et chef de cabinet du Premier ministre en 1996, Chaâbane Zerouk, a décidé de s'adresser directement au wali de Blida. La raison de sa missive? Maître Zerrouk se dit lésé et dénonce la manière «injuste, abusive et non transparente avec laquelle sont distribués «la rédaction et les actes notariés au niveau de la wilaya de Blida». Maître Zerouk a ainsi rappelé et interpellé le wali de Blida à intervenir pour mettre fin à cette méthode indue et inégale qui «laisse nourrir un doute chez ls citoyens et nuit gravement au fonctionnement et surtout à la crédibilité des institutions de l'Etat». «Cela fait 12 ans que j'exerce en tant qui notaire à Blida et je n'ai jamais eu l'occasion de rédiger ne serai-ce qu'un seul contrat notarié», avait dénoncé maître Chaâbane Zerouk.