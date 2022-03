La commune d'Oran a beau prendre toutes les précautions nécessaires, le phénomène ne cesse pas de lui porter préjudice. Le vol des bacs à ordures se poursuit malgré les appels au civisme et la surveillance mise en place pour dissuader les malfaiteurs. Des bacs fraîchement installés dans plusieurs quartiers, ont disparu au bout de quelques jours seulement. Ce qui a eu pour conséquence de plonger certains quartiers dans le désarroi et le manque d'hygiène comme à Maraval ou Yaghmoracene.

Ce phénomène de vandalisme est une atteinte répréhensible à la collectivité et pour la commune d'Oran, elle concerne quelque 200 bacs volés en 2021. Ces actes déplorables s'accentuent durant le mois de Ramadhan, en particulier dans les quartiers d'Oran-est, comme Haï el Yasmine, Haï Ennour et El Othmania.