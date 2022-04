L'Algérie est l'un des principaux partenaires du Vietnam en Afrique. Actuellement, les deux pays promeuvent leurs relations de coopération dans de nombreux domaines, dont l'économie, le commerce et l'investissement, a estimé Lê Hoàng Tài, chef adjoint du département de la promotion du commerce du ministère de l'Industrie et du Commerce. Aussi, une séance de consultation sur les exportations vers le marché algérien aura lieu, en ligne et en présentiel, à Hô Chi Minh-Ville le 19 avril. Les entreprises vietnamiennes pourront s'informer des potentialités du marché algérien et discuter avec des experts des mesures pour s'en approcher. Hoàng Duc Nhuân, conseiller commercial du Vietnam en Algérie, a déclaré que le marché algérien avait une demande d'importation des produits phares du Vietnam tels que café, poivre, noix de cajou, produits aquatiques d'eau douce, etc.... que l'Algérie ne peut pas produire. Au premier trimestre 2022, les exportations vietnamiennes vers l'Algérie se sont chiffrées à 30,6 millions d'USD, en recul de 0,5% par rapport à la même période de 2021.