Le ministre de l'Energie et des Mines, Mohamed Arkab, a reçu le président du groupe turc «Kalyon Enerji Yatirimlari A. S», Murtaza Ata, avec lequel il a abordé les relations de coopération entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine de l'Energie et des Mines. Les parties ont examiné l'état des relations de coopération entre l'Algérie et la Turquie dans le domaine de l'énergie et des mines et abordé les opportunités d'affaires et d'investissement entre les entreprises du secteur de l'énergie et des mines et les entreprises turques. À cet effet, Murtaza Ata a fait part du «fort intérêt de Kalyon Enerji au marché algérien et son souhait de réaliser des investissements dans les domaines des énergies renouvelables et la fabrication des panneaux solaires photovoltaïques en Algérie ainsi que l'exploitation du silicium, qui rentre dans la fabrication des cellules photovoltaïques». Mohammed Arkab a exprimé la volonté de l'Algérie d'élargir la coopération avec la Turquie aux domaines d'intérêts communs.