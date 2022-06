L'université 8-Mai-1945 de Guelma et l'université turque Ondokuz Mayýs (OMU) viennent de signer un protocole d'accord pour établir des relations académiques, scientifiques et culturelles. L'un des points de l'accord porte sur l'enseignement du turc en Algérie. Les cours seront assurés soit en facultatif ou obligatoire. «Nous contribuerons à l'enseignement du turc comme langue étrangère» a déclaré le docteur. Tarýk Bordjiba, vice-recteur de la Formation troisième cycle, de l'habilitation universitaire, de la recherche scientifique et de la formation en post-graduation, en marge de la signature du protocole d'accord de coopération entre l'institut Samsun technopark et l'université de Guelma.