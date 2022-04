Un programme d'exploitation spécial de transport par métro, tramways et par câble sera mis en place durant le mois de Ramadhan, a annoncé l'Entreprise Métro d'Alger (EMA) dans un communiqué. Ce programme sera effectif à compter du premier jour du Ramadhan jusqu'au deuxième jour de l'Aïd El Fitr. Pour le métro d'Alger, les horaires de service sont fixés de 7h jusqu'à 1h00 du matin. Quant au transport par tramways, les horaires sont de 7h00 à 1h00 du matin pour les tramways d'Alger, Constantine et Sétif, et du 7h du matin à 00h00 pour ceux d'Oran et de Sidi Bel Abbès, tandis que le tramway de Ouargla sera opérationnel de 6h30 à 1h00 du matin.