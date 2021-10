Au grand bonheur des usagers du train, plus précisément, les voyageurs de ou vers l'étranger, les trajets reliant la gare de l'Agha à l'aéroport international Houari Boumediene reprendront bientôt. C'est ce qu'a annoncé la Société nationale de transports ferroviaires (Sntf), dont l'activité a été interrompue pendant une longue période en raison de la pandémie. Via sa page Facebook, la Sntf a indiqué que la reprise est programmée pour aujourd'hui. De ce fait, les voyageurs pourront emprunter le train dont le programme comprend une navette chaque une heure (aller-retour), de 6h00 jusqu'à 19 h 05, et ce, durant tous les jours de la semaine. Notons que ce programme sera adaptable selon les demandes des clients. La reprise du trafic ferroviaire sera accompagnée de deux escales aux gares d'El-Harrach et de Bab Ezzouar (université).