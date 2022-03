Les ministères des Affaires religieuses et des Wakfs et de la Transition énergétique et des Energies renouvelables ont signé un accord de coopération visant à «développer l'utilisation des énergies renouvelables» dans les différents établissements d'enseignement coranique et les structures religieuses, dont les écoles coraniques, les zaouias, les instituts de formation spécialisés et les mosquées, ainsi que les centres culturels islamiques à travers toutes les wilayas du pays. Une démarche traduisant la volonté du ministère des Affaires religieuses et des Wakfs d'appliquer le Plan d'action du gouvernement qui vise à généraliser les utilisations des énergies renouvelables dans tous les domaines. L'équipement des moquées de lampes économiques ainsi que la promotion des énergies renouvelables avec l'avènement du mois sacré de Ramadhan, seront accompagnés d'une campagne de sensibilisation au profit des citoyens sur l'utilisation de cette énergie. Cet accord intervient suite à l'expérience menée au niveau de la mosquée Verte de Sidi Abdellah (Alger). L'accord couvre l'éclairage intelligent et les équipements économiques.