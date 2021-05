Il ne coulera point et ne verra jamais la mer: au fin fond de la campagne chinoise, une réplique grandeur nature du Titanic a commencé à sortir de terre au milieu des champs, avant d'accueillir des touristes dans un parc à thème consacré au mythique paquebot. Le chantier produit une gigantesque réplique du Titanic, le tristement célèbre navire qui a sombré voilà plus d'un siècle dans l'Atlantique, tuant plus de 1 500 passagers et membres d'équipage. À Suining, la mer la plus proche est à plus de 1.000 kilomètres. Mais l'entrepreneur en est persuadé: les curieux feront quand même le déplacement pour visiter «Titanicland», son parc à thème consacré au navire. Coût du projet: 10 milliards de yuans (1,2 milliard d'euros). L'inauguration est prévue en fin d'année. Parti le 10 avril 1912 de Southampton (sud du Royaume-Uni) pour rejoindre New York, le Titanic a fait naufrage après avoir percuté un iceberg au large du Canada. L'épave du navire, qui n'a été découverte qu'en 1985, repose par 4.000 mètres de fond.