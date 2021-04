Face à la crise économique, la dévaluation du dinar, la hausse des prix des produits, le pouvoir d'achat des Algériens qui s'érode d'année en année, ne suit plus et a pris un sérieux coup durant les derniers mois. Selon des experts, 34% des travailleurs algériens sont menacés de pauvreté. Ce chiffre a été avancé par Mohamed Benazzouz, enseignant universitaire et expert en économie, lors de la journée d'étude sur le pouvoir d'achat organisée par la Confédération des syndicats algériens (CSA) au siège du Conseil national autonome du personnel enseignant du secteur ternaire de l'éducation (Cnapest). «Ils sont 34% de travailleurs à être sous la menace de la pauvreté. Ce chiffre n'est pas tombé du ciel, mais fait à base de simples calculs tirés des données fournies par la Banque mondiale. Cette dernière affirme qu'une famille algérienne, de cinq personnes, a besoin de 70000 DA pour vivre sans dettes. Avec un Salaire national minimum garanti (Snmg) de 18000 DA, le constat de pauvreté s'impose de lui-même», a déclaré l'enseignant universitaire.