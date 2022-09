Le navire touristique,le The World, a fait escale, hier, au port d'Oran avec 140 touristes à bord dont la majorité constituée d'Américains, indique le ministère du Tourisme et de l' Artisanat sur sa page Facebook. «Dans une troisième opération, le navire touristique le The World est arrivé au port d'Oran dans la matinée du samedi 24 septembre 2022» précise la direction du tourisme et de l'artisanat de la wilaya d'Oran sur sa page Facebook. Pour rappel, le 12 septembre dernier, le navire touristique Silver Cloud a fait escale au port d'Oran avec quelque 224 touristes américains à bord. Une seconde vague de plus de 200 touristes étrangers, majoritairement américains, est arrivée, mercredi dernier, au port d'Alger, pour visiter nombre de sites culturels et touristiques de la capitale et de Tipaza, avant de poursuivre, en fin de journée, sa traversée vers Oran. Embarqués à bord du navire de croisière américain Silver Cloud, ces touristes se trouvent en Algérie dans le cadre d'une traversée maritime devant les mener aux principaux ports d'Afrique du Nord et constituant, pour la plupart d'entre eux, une expérience inédite.