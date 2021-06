Le transport en télécabine reprendra aujourd’hui, à Tizi Ouzou, après une suspension de 15 mois, par prévention de la pandémie de Covid-19, indique le directeur local de l’Entreprise de transport par cable (Etac). «La commission Covid de wilaya, qui a effectué une inspection du protocole préventif de la pandémie mis en place au niveau des cabines et des stations, a donné son accord pour la reprise », dira Saïd Lamrani. Dans un premier temps, « le transport sera assuré de 6h00 jusqu’à 18h30, avant d’augmenter le volume horaire graduellement, à raison de quatre personnes par cabine au lieu des huit prévues », a-t-il expliqué. Inauguré en janvier 2020, le transport par câble dans la ville des Genêts, d’une capacité prévisionnelle de quelque 2400 passagers par heure et par ligne, a été suspendu 2 mois plus tard, en mars, par mesure préventive de la pandémie de Covid-19.