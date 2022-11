Le téléphérique de la ville d'Oran devrait entrer en service avant la fin de cette année, après avoir fait l'objet d'une opération de réhabilitation et de modernisation, indique-t-on à la wilaya. Selon la même source, les essais techniques du téléphérique sont en cours avec des cabines vides le long du trajet s'étendant sur une distance d'environ 1.900 mètres. Il sera livré définitivement et entrera en service, fin décembre prochain au plus tard. À noter que les essais techniques sur l'ensemble des équipements électromécaniques et les câbles ont été achevés, ainsi que sur les cabines du téléphérique de la ville d'Oran, a-t-on indiqué. Les travaux de réhabilitation et de modernisation de la station de départ à Haï Nasr (ex-Derb) ont été achevés, ainsi que la station d'arrivée sur les hauteurs du mont Murdjadjou. Les travaux concernant la reconstruction de la station Si Salah (ex-Les Planteurs) sont sur le point d'être achevés, avec un taux d'avancement dépassant les 95%.