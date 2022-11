Le navire Tassili II d'Algérie Ferries est endommagé suite à un incident au port de Skikda. En effet, le navire Tassili II, d'Algérie Ferries, a percuté le quai du port de Skikda, ce qui l'a gravement endommagé. En fait, l'incident s'est produit, jeudi 3 novembre, au moment où le ferry en question était en train de manoeuvrer pour accoster. Il s'est alors écrasé sur le quai n° 6, selon les services de l'autorité portuaire de la wilaya précitée. Suite à cet incident, la Compagnie nationale de transport maritime Algérie Ferries a reporté la traversée qu'il devait effectuer vers le port de Marseille du fait qu'il devait attendre l'arrivée du navire El Djazaïr II afin de le dédommager. En plus d'assurer le transport des passagers au programme sur le voyage de dimanche prochain. Houria Meddahi, wali de Skikda, s'est déplacée sur les lieux afin de s'enquérir de la situation des passagers. Elle a donné des instructions pour prendre en charge les passagers, notamment les résidents des wilayas de Khenchela, Oum El Bouaghi, Oued Souf, Biskra et Sétif, et qui étaient à bord du navire Tassili II.