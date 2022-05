Le navire, Tariq Ibn Ziyad, de la compagnie Algérie Ferries, reprendra bientôt le large. Les «travaux de réparation et de maintenance», ayant nécessité un peu plus de deux mois, ont été achevés, samedi, par l'entreprise de réparation navale du port de Béjaïa.

C'est ce qu'annonce dans une publication sur Facebook, la page spécialisée «informations maritimes et portuaires en Algérie». «Félicitations. Le navire légendaire Tariq Ibn Ziyad va sortir dans un moment du chantier naval de l'entreprise de réparation des navires au port de Béjaïa» lit-on sur le post. Le Tariq Ibn Ziyad a rejoint, en début mars 2022, le chantier naval de l'Erenav situé dans le port de Béjaïa pour y subir une série de travaux de rénovation de la coque du navire ainsi que la maintenance du matériel mécanique en plus du matériel électrique, remise en état des différents dispositifs de contrôle (réalisée pour la première fois par Erenav), ainsi que la réhabilitation des installations de confort présentes à bord du navire. Mis à l'eau en novembre 1995, le Tariq Ibn Ziyad peut accueillir 1300 voyageurs et 450 véhicules.