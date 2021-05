Selon le dernier classement des meilleurs systèmes de santé dans le monde, réalisé par CEO World Magazine, l'Algérie arrive à la 68e place. Elle devance le Maroc et l'Egypte, classés respectivement aux 83e et

84e rangs, mais loin derrière les Emirats (20e) et le Qatar (33e). La Jordanie est 43e, suivie de l'Arabie saoudite (55e) et de la Tunisie (59e). Le Koweït occupe la 71e place, tandis que l'Irak, qui était considéré comme un des meilleurs systèmes de santé au monde sous Saddam Hussein, ferme le classement (87e). La première puissance mondiale se retrouve au 30e rang, alors que la Turquie n'est que 65e, soit à 3 points à peine de l'Algérie. Dans ce classement du CEO World Health Care Index pour l'année 2021, qui classe 89 pays en fonction des facteurs qui contribuent à la santé globale, c'est la Corée du Sud qui caracole en tête, car possédant le meilleur système de santé.