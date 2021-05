Un symbole au regard de son histoire. Le massacre d'enfants innocents, l'acharnement contre des bébés sans défense et des femmes sans arme, ne laisse aucune personne indifférente. L'ancienne militante du FLN et figure de la lutte pour l'indépendance, Djamila Bouhired, a apporté un soutien remarqué à la cause palestinienne. Dans un message adressé aux résistants palestiniens, Djamila Bouhired a affirmé que « sans son état de santé, elle serait au premier rang». L'icône de la Révolution algérienne a ajouté qu'elle «suivait de près» les évènements et qu'elle «ressent une fierté quand elle voit les roquettes de la résistance armée palestinienne s'abattre sur les villes de l'occupant israélien». Un symbole au regard de son histoire.