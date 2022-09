Après un arrêt de deux ans en raison de la pandémie de Covid-19, le Salon international du tourisme et des voyages (Sitev) est de retour. La 21e édition se tiendra du 29 septembre au 2 octobre prochain au Palais des expositions des «Pins maritimes» (Alger) a fait savoir la directrice générale de l'Office national du tourisme (ONT), Saliha Nacer Bey. Les préparatifs sont en cours pour faire réussir cette manifestation internationale qui verra la participation de plus de 200 opérateurs locaux et étrangers dans le domaine du tourisme, des voyages et de l'hôtellerie. Ce salon est une occasion pour les opérateurs de promouvoir leurs offres touristiques et permet aussi au grand public de découvrir la diversité touristique en Algérie. Cette édition sera riche en évènements. Elle verra l'exposition des derniers développements du secteur du tourisme dont l'utilisation des nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) et la généralisation du numérique dans la promotion des destinations touristiques en Algérie et du tourisme local. Un rendez-vous pour les opérateurs et acteurs touristiques d'exposer leurs offres, de partager leurs expériences, et d'établir des relations professionnelles. Des activités scientifiques sur les TIC et la généralisation du numérique dans le commerce et le tourisme seront organisées en marge du salon.