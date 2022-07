Le secrétaire général de l'Organisation de la coopération islamique, S.E. Hissein Brahim Taha, assistera aux festivités du 60e anniversaire du recouvrement de la souveraineté nationale. Dans un tweet sur son compte officiel, l'Organisation souligne que cette visite intervient à l'invitation du ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra. Au cours de sa visite, Hissein Brahim Taha sera reçu en audience par plusieurs membres du gouvernement. Les entretiens porteront sur le renforcement de la coopération entre l'organisation et l'Algérie et les questions d'intérêt commun.