Même si la pomme de terre a été cédée à 100 DA le kilo et que le poulet n'est pas descendu des 750 DA, le ministre du Commerce, Kamel Rezig, a fait état, d'un approvisionnement «normal et régulier» du marché national en produits essentiels durant le mois de Ramadhan! Il a reconnu cependant quelques perturbations dans la distribution du lait, de l'huile de table et de la pomme de terre, estimant que les insuffisances relevées offraient l'occasion de mieux travailler pour solutionner les problèmes d'approvisionnement du marché, exhortant les cadres de son département à mettre à profit les conclusions de cette réunion pour la préparation du Ramadhan 2022. Concernant les marchés «Rahma», il a reconnu que seulement 333 ont été mis en place, sur près de 800 promis à la veille du mois sacré.