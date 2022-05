Le 3e Salon algérien virtuel sur les déchets se tiendra du 5 au 7 juin prochain sous le slogan «Pour la promotion de l'investissement dans le domaine des déchets», a indiqué le DG de l'Agence nationale des déchets (AND), Karim Ouamane. Lors d'une conférence de presse, le même responsable a également mis en avant la dimension internationale de ce salon et son importance dans l'échange des expériences et l'adaptation aux évolutions que connaît le secteur au niveau mondial. Karim Ouamane a précisé que les start-up représentaient, cette année, la majorité des participants.

Ce salon verra la participation des opérateurs économiques, privés et publics, des start-up, de la société civile, des chercheurs et des parties prenantes en matière de gestion des déchets. Il est programmé en marge de ce salon une série de conférences sous la supervision d'experts locaux et internationaux pour débattre des moyens de booster le développement en matière de valorisation des déchets. Selon le même responsable, la 4e édition du Salon de l'année prochaine aura lieu en présentiel.