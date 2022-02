L'Agence nationale des déchets (AND) organisera, du 5 au 7 juin 2022, la 3ème édition du Salon algérien virtuel sur les déchets, a indiqué un communiqué de l'Agence. Organisé sous le thème «Pour la promotion de l'investissement dans le domaine des déchets», ce salon vise à être au diapason des différents défis auxquels fait face le secteur de gestion des déchets en Algérie dans le contexte des enjeux socio-économiques et environnementaux de l'heure, et ce à travers l'affectation d'un espace virtuel pour renforcer le partenariat et jeter les passerelles d'échange et de communication entre les différents acteurs dans le domaine de gestion des déchets. Ce salon verra la participation des opérateurs économiques, privés et publics, des start-up, de la société civile, des chercheurs et des parties prenantes en matière de gestion des déchets. Il est programmé en marge de ce salon une série de conférences sous la supervision d'experts locaux et internationaux pour débattre des moyens de booster le développement en matière de valorisation des déchets.