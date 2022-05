La 5e édition du Salon international du secteur dentaire en Algérie se tiendra au Centre international de conférences Abdelatif Rahal du 1er au 4 juin 2022. Un événement incontournable pour les professionnels actifs dans le secteur dentaire en Algérie qui souhaitent découvrir les derniers produits et services disponibles sur le marché ainsi que les innovations du secteur pour leur permettre de s'améliorer dans l'exercice de leur fonction. Plus de 5000 visiteurs sont attendus durant les 4 jours où ils pourront non seulement rencontrer tous les fournisseurs du secteur, mais aussi participer à des conférences sur la gestion de cabinet dentaire, l'esthétique dentaire, l'endodontie, l'orthodontie, l'implantologie et le parodontologie. Afin de promouvoir la recherche dans le secteur dentaire en Algérie, Dentex organise exclusivement le concours de meilleur poster (recherche) pendant les trois derniers jours du salon. 14 thématiques sont au rendez-vous.