Programmée, auparavant, au mois de février 2021, mais reportée en raison de la pandémie de Covid-19, la 15ème édition du Salon international de la pharmacie en Algérie se tiendra finalement du 7 au 10 juillet 2021 au pavillon central de la Safex. Un événement organisé sous le haut patronage du ministère de l'Industrie pharmaceutique. Cette édition sera placée sous le thème «La pharmacie aux temps des crises», et traitera de sujets comme le «lien social qui a été maintenu», «l'accès aux soins qui a été préservé», «l'obligation de veille sanitaire qui s'est imposée» et de «sécurité sanitaire qui a transcendé les frontières et se conjugue au niveau mondial». Le Siphal accueillera donc à nouveau les exposants des gammes villes et hospitalières qui ont fait la démonstration de leur complémentarité, ainsi que les opérateurs qui se trouvent en périphérie des activités de production et de distribution et ce, pour la plus grande satisfaction des quelque 10000 visiteurs professionnels de santé et étudiants qui nous font l'honneur de leur fidélité.