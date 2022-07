Andrew Studer est un célèbre photographe américain, âgé de 27 ans. Passionné par la nature, il sillonne le monde à la recherche des plus beaux paysages pour les photographier et montrer, ainsi, «le monde magnifique dans lequel nous vivons». D'après sa biographie, plusieurs de ses travaux ont été présentés sur des médias de renom, à l'instar de National Geographic, BBC Earth, The Huffington Post, CBS News, The Weather Channel. Pour son dernier projet baptisé «Space to Roam», qui met en scène un astronaute explorant «l'autre monde» ici sur Terre, le jeune photographe a passé deux semaines en Algérie, plus exactement dans le Grand Sud. La beauté du Sahara algérien l'a époustouflé. Sur sa page Facebook, Andrew Studer a publié quelques clichés de son escapade accompagnés d'un commentaire. Le ton est sans équivoque: son nouvel album serait incomplet sans ces mêmes clichés pris en Algérie.