Le roi Philippe a accordé un hommage royal à une doyenne algérienne, indique un communiqué du consulat général d'Algérie à Bruxelles. À cette occasion, le Collège communal de Colfontaine (Mons) a organisé une fête, en son domicile, en l'honneur de la citoyenne algérienne, Mme Benadis Fatma née Zédazi, qui a fêté ses cent ans le 29 janvier 2022, souligne le communiqué. Luciano D'Antonio, bourgmestre de Colfontaine, accompagné des membres du Collège, a tenu à présenter à la centenaire algérienne les voeux de Sa Majesté le roi Philippe, qui lui a fait parvenir le portrait royal signé, en guise de considération et de respect envers la personne la plus âgée de la municipalité. La cérémonie, à laquelle a assisté le consul général d'Algérie à Bruxelles, Kammas Brahim, a permis d'engager de longues discussions sur le rôle joué par la communauté algérienne et sa contribution au développement de l'économie. Une opportunité pour échanger avec la centenaire qui conserve, malgré son âge très avancé, une excellente mémoire, notamment sur la période de la lutte contre le colonialisme.