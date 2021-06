La Russie devrait fournir 28000 tonnes de blé à l'Algérie. Une première depuis 2016, note le chef du centre d'analyse de l'opérateur ferroviaire leader dans le transport des céréales en Russie, Rusagrotrans. La cargaison de blé à destination de l'Algérie est en cours de chargement dans l'un des ports de la mer Noire. Cette opération a été rendue possible après que l'Algérie a ouvert, en octobre 2020, son marché au blé de la mer Noire, comme la Russie, dont la céréale dispose d'un meilleur rapport taux de protéine/prix. En effet, l'Algérie a revu à la baisse son exigence concernant le taux de grains punaisés, un facteur jusqu'ici prohibitif pour les fournisseurs de la région. Plus grand exportateur au monde, la Russie s'efforce de pénétrer le marché algérien, l'un des rares grands importateurs, de blé.

L'Algérie importe du blé principalement de France et d'Allemagne, qui est généralement le plus grand marché pour les exportations de blé français.