Après les élections législatives, l'opinion publique reste braquée sur le prochain gouvernement. Dans ce cadre, la loterie des noms est déjà ouverte. Et les contours du prochain gouvernement commencent à se dessiner. Selon certaines indiscrétions, le retour au gouvernement de la présidente du parti Tajamoue Amel al Jazair, Fatma Zohra Zerouati, aurait déjà été suggéré. Son nom circule déjà. Ingénieure d'État en écologie et environnement, journaliste, grand reporter de la télévision publique, Fatma Zohra Zerouati a été nommée le 25 mai 2017, ministre de l'Environnement et des Énergies renouvelables du nouveau gouvernement Abdelmadjid Tebboune. Un portefeuille qu'elle gardera lors du remaniement ministériel d'août 2017 dans le gouvernement Ahmed Ouyahia. Certes, dans son entourage, on dément la rumeur et l'on assure qu'il est de toute façon trop tôt pour l'évoquer. Mais ne dit-on pas qu'il n'y a pas de fumée sans feu?