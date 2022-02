Le nouveau réseau social de Donald Trump, «Truth Social», va être progressivement mis en ligne cette semaine et devrait être «complètement opérationnel» d'ici fin mars, plus d'un an après l'exclusion de l'ancien président américain des grandes plateformes. «Nous allons commencer à ouvrir l'application aux gens sur Apple cette semaine», a indiqué Devin Nunes, le patron de Trump Media & Technology Group (Tmtg), la maison mère du nouveau réseau, interviewé dimanche sur la chaîne conservatrice Fox News. «Truth Social» - truth signifie «vérité» - a été présenté par Donald Trump comme une alternative à Facebook, Twitter et YouTube, dont il a été banni après l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Il est accusé d'avoir incité ses partisans à la violence. Dimanche, l'application était marquée «Attendue pour le

février» sur les boutiques de téléchargement d'applications mobiles.