La première édition du Salon «Alger Ceramica Expo» se déroulera du 6 au 9 du mois en cours au pavillon Ahaggar «A» du Palais des expositions de la Safex. Un événement placé sous le patronage du ministère de l'Industrie et des Mines et en collaboration de l'Association des céramistes algériens (ACA). Ce salon, spécifique et unique, est dédié exclusivement à la filière «céramique». Ce rendez-vous, premier du genre en Algérie, constitue une véritable opportunité pour la relance de l'activité au sein de la filière, notamment en ce début de saison estivale, période caractérisée par une forte demande. En plus des espaces dédiés à l'exposition, le salon comprendra une journée d'étude dont un cycle de conférences animées par des spécialistes, ainsi que des rencontres d'affaires et de présentations de produits/solutions.