Après la polémique suscitée par la note, émise par le bureau de la sécurité intérieure, interdisant aux étudiants de s'afficher en couple dans l'enceinte de la faculté des sciences naturelles et de la vie, et des sciences de la terre de l'université Akli Mohand Oulhadj de Bouira, la direction de cette institution a tenu à réagir pour désavouer une telle décision. Dans une note, le premier responsable du bureau de la sécurité, tout en dénonçant ce genre d'attitude irresponsable, a affirmé « être surpris par une telle note» ségrégationniste tout en présentant «ses excuses aux étudiants» soulignant que « seule l'administration centrale est habilitée à émettre ce genre de décision». Aussi, la faculté a décidé de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre en lumière tous les dessous de cette «polémique» et sévir contre les auteurs de cette note.