Le parti du Rassemblement pour la culture et la démocratie (RCD) a reçu, jeudi, une mise en demeure de la part du ministère de l'Intérieur. Le département de Kamel Beldjoud reproche au parti d'avoir ouvert les portes de son siège à des activités «contraires à la réglementation». «Après avoir enregistré le recours de votre parti à l'exercice de ces pratiques, hors les activités du parti garanties par la loi organique, nous vous soumettons une mise en demeure pour cesser ces pratiques qui contredisent les lois législatives et réglementaires, sous peine de recourir aux procédures stipulées dans l'article 66 de la loi organique», indique la mise en garde diffusée par le président du parti Mohcine Belabbas. De ce fait, le parti politique, agréé depuis février 1989, risque la cessation définitive de ses activités, et ce, en vertu de l'article 66 de la loi organique des partis politiques. Ce dernier stipule en effet que «la violation par le parti politique des dispositions de la présente loi entraîne la suspension temporaire de ses activités prononcée par le Conseil d'État. La suspension temporaire entraîne la cessation de ses activités et la fermeture de ses locaux».