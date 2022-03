L'évènement commercial et culturel «Ramadhan au Palais» s'ouvrira au Palais des expositions Pins maritimes (Alger) du 28 mars au 30 avril 2022, a annoncé la Société algérienne des foires et des exportations (Safex) dans un communiqué. Cet événement permettra aux exposants de proposer leurs produits à la vente durant le mois sacré du Ramadhan avec un contact au plus proche du consommateur. Afin de préparer toute participation dans des conditions optimales, la Safex invite les potentiels exposants à réserver leurs emplacements au travers d'un formulaire de participation et en s'inscrivant sur la nouvelle plateforme de gestion des événements via le lien:. Pour de plus amples informations concernant l'événement, une simple visite au site web:. Cette foire généraliste présentera de nombreux produits locaux et mettra en valeur le savoir-faire national en termes de gastronomie et d'artisanat.